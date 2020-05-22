شكرا لقرائتكم خبر عن تعميم عاجل من وزير «الشؤون الإسلامية» بشأن صلاة «عيد الفطر» في الجوامع والمصليات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الجمعة؛ تعميمًا بالتأكيد على منسوبي المساجد بعدم إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1441هـ في الجوامع والمصليات بالمملكة.

وأوضحت وزارة “الشؤون الإسلامية” على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، أن التعميم يأتي إلحاقًا “لما تم من الإيقاف المؤقت للجمع والجماعات تنفيذًا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا”.