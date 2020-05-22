شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 7 مقيمين في القصيم حولوا مقرات إقامتهم إلى «صالونات حلاقة» سرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من ضبط سبعة مقيمين، قاموا بممارسة مهنة الحلاقة لأشخاصٍ آخرين داخل مقرات إقامتهم، في مخالفةٍ للإجراءات الوقائية الموصى بها للسيطرة على فايروس كورونا المستجد، إثر تعليق نشاط الحلاقة احترازياً. وأضاف متحدث شرطة القصيم أنه قد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم للنيابة العامة.

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