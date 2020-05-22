"حماس": سعي البعض للتطبيع مع إسرائيل لا يمثل الأمة الإسلامية

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365

اعتبرت حركة "حماس"، الجمعة، أن سعي البعض إلى تطبيع العلاقة مع إسرائيل "لا يمثل الأمة الإسلامية".

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الحركة حازم قاسم، بمناسبة "يوم القدس العالمي"، الذي يوافق الجمعة الأخير من شهر رمضان.

وقال قاسم: "من يسعون للتطبيع مع الاحتلال هم شرذمة قليلة، وهم على هوامش الأمة، ولا يمثلون متنها الأصلي".

وشدد على "ضرورة توسع وامتداد محور المقاومة، ليشمل كل مكونات الأمة الإسلامية لمواجهة الأخطار التي تحيط بمدينة القدس، والوقوف بمواجهة المشروع الإسرائيلي الذي يستهدف كل الأمة".

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ولفت قاسم، إلى أن يوم القدس العالمي "يمثل تجسيدا عمليا لمركزية قضية فلسطين في الوعي والضمير الجمعي للأمة".

واعتبر أن "يوم القدس يؤكد قدرة الأمة على مواجهة المشروع الصهيوني وهزيمته وصولا إلى تفكيكه عن كامل الأرض العربية".

و"يوم القدس العالمي" يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان من كل عام، وكان مرشد الثورة الإيرانية الراحل، آية الله الخميني هو من دعا للاحتفال بهذا اليوم في عام 1979.

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