الجيش الليبي يناشد سكان ترهونة الابتعاد عن مواقع مليشيا حفتر

طرابلس/ الخليج 365
ألقت مقاتلات تابعة للجيش الليبي، الجمعة، منشورات لسكان مدينة ترهونة، جنوب العاصمة طرابلس، تناشدهم فيها الابتعاد عن مواقع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.
وقال المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة للحكومة الليبية، في تغريدة عبر تويتر إن "سلاح الجو أسقط اليوم منشورات على مدينة ترهونة".
وقال الجيش الليبي في المنشورات: "نناشدكم بالابتعاد عن أماكن تواجد المسلحين، وأن تلزموا بيوتكم، ولا تسمحوا للمسلحين بالتواجد بين المساكن".
وأضاف أن "كل مسلح هدف لقواتنا برا وجوا. من ألقى سلاحه فهو في أمان".
وشدد الجيش الليبي على أن "المعركة حسمت عسكريا" وقواته "لا تريد مزيدا من الدماء".
وبعد سيطرة الجيش الليبي على مدينتي صرمان وصبراتة، في 13 أبريل/نيسان الماضي، وقبلهما مدينة غريان عاصمة الجبل الغربي (100 كلم جنوب طرابلس) لم يبق سوى مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) من مدن غلاف العاصمة خاضعة لسيطرة حفتر.
وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الاستراتيجية، وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).
ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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