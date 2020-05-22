في ذكرى الوحدة.. 15 حزبا يمنيا يدعو لمواجهة "قوى الانقلاب"

اليمن/ الخليج 365

دعا 15 حزبا سياسيا باليمن، الجمعة، المواطنين إلى الوحدة لمواجهة "قوى الشر الانقلابية"، في إشارة إلى الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي.

جاء ذلك في بيان مشترك للأحزاب الـ15، أبرزها المؤتمر الشعبي العام (يرأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي)، والتجمع اليمني للإصلاح (إسلامي)، بمناسبة الذكرى الثلاثين لتحقيق الوحدة.

وقدم البيان التهنئة إلى الشعب اليمني الذي "يتطلع للسلام والاستقرار والخلاص من قوى الشر الانقلابية، التي فرضت عليه الحرب وجلبت عليه الدمار والمعاناة".

وقال إن هذه المناسبة "تجدد الدعوة إلى وحدة الصف الوطني نحو الهدف الجامع، المتمثل باستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، والانطلاق نحو بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة".

وتابع البيان أن الوحدة اليمنية "ظلت هدفًا وأملًا متجددًا في فكر الحركة الوطنية وقواها السياسية والاجتماعية، طوال عقود من النضال حتى تحقق الحلم وباتت نقطة مضيئة في تاريخ الأمة العربية الحديث والمعاصر".

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وفي 22 مايو/أيار 1990، تم الإعلان رسميا عن الوحدة بين الشطرين في شمال اليمن وجنوبه،، ليصبح حينها علي عبد الله صالح، رئيسا للجمهورية اليمنية الموحدة، وعلي سالم البيض نائبا له.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع في اليمن أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات.



فيما تنفق الإمارات وفق تقارير أموالا طائلة على تسليح وتدريب قوات "موازية" لقوات الحكومة اليمنية الشرعية، وتكللت جهودها بانقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من أبوظبي، على الحكومة الشرعية وإعلانه في 26 أبريل/ نيسان الماضي حكما ذاتيا في محافظات جنوبي اليمن، وهو ما قوبل برفض محلي وعربي ودولي.



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