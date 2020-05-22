شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل مدير الاستخبارات العسكرية للحوثيين في غارة جوية للتحالف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: لقي مدير الاستخبارات العسكرية التابع للحوثيين مصرعه بغارة لطيران التحالف العربي مع عدد من مرافقيه بمحافظة البيضاء وسط اليمن. Advertisements وقالت مصادر إعلامية يمنية، إن العميد الركن صادق بن ناجي جزيلان، والمكنى “أبو حرب” مدير الاستخبارات العسكرية التابعة لمليشيا الحوثي بمحافظة إب لقي مصرعه الخميس. وأضافت المصادر أن القيادى الحوثي “جزيلان” لقي مصرعه برفقة العشرات من مرافقيه بغارة جوية لطيران التحالف العربي في جبهة ‎قانية ‎الوهبية. وتجدر الإشارة إلى أن مليشيا الحوثي لقيت خلال الأشهر الماضية خسائر فادحة في الأرواح وخاصة في صفوف قياداتها.

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