شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة الرياض» تزيل اسم «إبراهيم باشا المصري» من أحد شوارع العاصمة.. وتكشف السبب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت أمانة الرياض، أسباب تعديل اسم أحد طرقات العاصمة، الذي كان يحمل مسمى الأديب إبراهيم باشا المصري. وقالت الأمانة في بيان عبر حسابها على موقع «تويتر»، إنه: «تم إزالة مسمى «إبراهيم باشا المصري» من إحدى طرقات الرياض، والمقصود به الأديب والمفكر، وذلك لتشابهه مع اسم أحد المعتدين على الجزيرة العربية، ونوضح ذلك منعًا للالتباس وتفاعلًا مع بلاغ من أحد المواطنين”.

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