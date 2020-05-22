شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف إصابة و1255 وفاة بـ «كورونا» في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت الولايات المتحدة 1255 وفاة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد وفيات الجائحة في البلاد إلى 94661.

ووفقاً لجامعة جونز هوبكنز- التي تعد مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الفيروس- تم تسجيل 25 ألفاً و582 إصابة جديدة ما يرفع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى 1576542.

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