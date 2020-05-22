شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تراجع معدل الإصابات بـ «كورونا» في النمسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت أحدث أرقام صادرة عن وزارة الصحة النمساوية، الجمعة، استمرار تراجع معدل الإصابات الجديدة اليومية بفيروس كورونا المستجد في النمسا إلى 0.2 % وتسجيل 34 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت البيانات الرسمية استمرار السيطرة على الوباء، وزيادة أعداد المتعافين بواقع 69 حالة إلى 14 ألفاً و951 شخصاً، من إجمالي 16 ألفاً و358 إصابة تم تسجيلها في النمسا منذ ظهور الوباء، مع تسجيل 603 حالات وفاة.

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