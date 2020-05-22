مسؤول أمريكي يستبعد انسحاب بلاده من معاهدة «نيو ستارت» مع روسيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول أمريكي كبير، الخميس، إن الولايات المتحدة لا تتوقع الانسحاب من معاهدة «نيو ستارت» مع روسيا وستدخل في مفاوضات معها.

وعندما سئل هل ستنسحب الإدارة الأمريكية من المعاهدة، قال روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مقابلة مع محطة فوكس نيوز «لا أعتقد ذلك... سندخل في مفاوضات مع الروس تستند إلى حسن النوايا بشأن الحد من التسلح النووي».

وكانت الولايات المتحدة قالت في وقت سابق، الخميس، إنها ستنسحب من اتفاقية السماوات المفتوحة التي تضم 35 بلداً، وتسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء، في أحدث تحرك للرئيس دونالد ترامب لسحب بلاده من اتفاقية دولية كبيرة.

وقال ترامب إن روسيا لم تلتزم بقواعد المعاهدة.

ويزيد قرار ترامب الشكوك بشأن ما إذا كانت واشنطن ستسعى إلى تمديد معاهدة «نيو ستارت 2010» التي تفرض القيود الأخيرة المتبقية على نشر الولايات المتحدة، وروسيا أسلحة نووية. وقال الرئيس الأمريكي مراراً إنه يرغب في انضمام الصين للاتفاقية.