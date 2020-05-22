شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، الجمعة، عن تسجيل أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، الخميس، بعدما كانت سجلت حالتين، الأربعاء. وذكرت اللجنة أن هناك 35 حالة جديدة حاملة للفيروس من دون ظهور أعراض، ارتفاعاً من 31 في اليوم السابق.
وبهذا يصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في الصين حتى الجمعة إلى 82971 إصابة، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634.
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