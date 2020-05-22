شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي التركي يتلقى 10 مليارات دولار من قطر لدعم أردوغان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى البنك المركزي التركي، الجمعة، عشرة مليارات دولار من اتفاق مبادلة عملة أبرمه مع قطر يوم الأربعاء.

وتضمن اتفاق الأربعاء، زيادة مبادلة العملة مع قطر إلى 15 مليار دولار من خمسة مليارات دولار، مما قدم بعض التمويل الخارجي الذي تشتد الحاجة إليه لتعزيز الاحتياطيات المستنزفة ودعم الليرة التركية، ومساندة نظام أردوغان وأنشطته الداخلية والخارجية.

وكانت «رويترز» ذكرت الأسبوع الماضي أن أنقرة ناشدت على وجه السرعة قطر والصين بتوسعة خطوط مبادلة قائمة، والمملكة المتحدة واليابان بشأن إمكانية إنشاء مثل هذه الخطوط.

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