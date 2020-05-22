"العلاقات الخارجية" في البرلمان العراقي: السعودية تستطيع تقديم الكثير لبلدنا

جاء ذلك في حديث أدلى به أمين لـ"السومرية نيوز"، اليوم الجمعة، أوضح فيه أن زيارة وزير المالية علي علاوي للمملكة العربية السعودية جزء من ملف تقوية علاقات العراق مع دول الجوار.
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وأضاف أمين، أن "السعودية لها صلة مباشرة بقضية انخفاض أسعار النفط عالميا، بالتالي فإن التحرك عليها لمناقشة ملف النفط هو شيء ضروري"، لافتا إلى أن "هناك ملفات أخرى عديدة ومهمة ولا نعلم هل سيتم طرحها أم لا، خلال زيارة وزير المالية إلى السعودية، كقضية إمدادات الغاز والكهرباء كبديل عن الإمدادات القادمة من إيران نتيجة للضغوط الأمريكية ومن الممكن أن تقدم لنا أسعارا أفضل في قضية استيراد الغاز والكهرباء".
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، كان قد أوفد وزير المالية علي علاوي إلى السعودية لبحث عدد من الملفات، وبحسب تقارير رسمية، فإن علاوي سيبحث في السعودية العلاقات الثنائية والأوضاع الاقتصادية في المنطقة وتشجيع الاستثمار.
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