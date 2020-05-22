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الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تابعة للنظام التركي في ترهونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقطت الدفاعات الجوية في الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر طائرة تابعة للنظام التركي في مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

ونقل موقع بوابة أفريقيا الإخبارية عن شعبة الإعلام الحربي في الجيش الليبي قولها إن :"منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة اسقطت طائرة تركية مسيرة في مدينة ترهونة حاولت الإغارة على مواقع للمدنيين الآمنين داخل المدينة”.

من جهة أخرى أكد رئيس أركان القوات الجوية بالجيش الليبي صقر الجروشي أن سلاح الجو يوشك على تنفيذ أكبر عملية جوية في تاريخ ليبيا .. وقال الجروشي إن الساعات المقبلة ستكون مؤلمة جدا على “المعتوه وأتباعه” في إشارة إلى رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان موضحا أن جميع المواقع والمصالح التركية في جميع المدن الليبية “المحتلة” ستكون هدفا مشروعا لمقاتلات سلاح الجو بالجيش الليبي مهيبا بالمدنيين الابتعاد عنها.

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وكان المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري أكد أمس ان النظام التركي يخطط لغزو ليبيا ويواصل نقل المزيد من جنوده الى ليبيا مبديا استغرابه من عدم ادانة الامم المتحدة للتدخلات التركية في بلاده.

يشار إلى أن النظام التركي نقل أكثر من 17 ألف مرتزق إرهابي إلى ليبيا في سياق مخططه العدواني ضد الشعب الليبي حيث يسعى أردوغان الى تحقيق نصر وهمي في ليبيا متكئا على مرتزقته الإرهابيين للتعمية على خيباته المتلاحقة في الخارج والداخل وخصوصا مع تدهور شعبيته إلى مستوى قياسي على خلفية حملات القمع التي يشنها لتصفية معارضيه.

 

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