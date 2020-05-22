إيران تطلق "مسيرات افتراضية" في يوم القدس العالمي

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أفادت قناة "العالم"، اليوم الجمعة، بأن المسيرات الافتراضية تأتي تخوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي أصاب جميع دول العالم، ما أدى إلى فرض حجر صحي شديد على كل سكان الأرض.

ودعت القناة للمشاركة في هذه المسيرة الافتراضية عبر مواقع نشرت عناوينها، كما دعت للمشاركة في حملة تغريد لإحياء يوم القدس العالمي، عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن مسيرات "يوم القدس العالمي" تنطلق في عموم شوارع إيران سنويا في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، حيث دعا لها الإمام الخميني بعد الثورة الإسلامية في إيران، عام 1979، إلى إقامة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان من كل عام، نصرة وتأييدا للشعب الفلسطيني.