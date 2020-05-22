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ودعت القناة للمشاركة في هذه المسيرة الافتراضية عبر مواقع نشرت عناوينها، كما دعت للمشاركة في حملة تغريد لإحياء يوم القدس العالمي، عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن مسيرات "يوم القدس العالمي" تنطلق في عموم شوارع إيران سنويا في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، حيث دعا لها الإمام الخميني بعد الثورة الإسلامية في إيران، عام 1979، إلى إقامة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان من كل عام، نصرة وتأييدا للشعب الفلسطيني.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران تطلق "مسيرات افتراضية" في يوم القدس العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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