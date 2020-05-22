السودان..مصرع 43 شخصًا وإصابة 31 في حادث سير بدارفور

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الخليج 365

لقى 43 شخصاً مصرعهم، وإصيب 31 آخرون في حادث سير بولاية "شمال دارفور" غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الصحفي للشرطة السودانية، فجر الجمعة، أطلعت عليه " الخليج 365".

وأوضح البيان أن الحادث وقع مساء الخميس، بمنطقة "شنقلي طوباية" بولاية شمال دارفور بين سيارة نقل وشاحنة نتج عنه وفاة 43 مواطنا وبلغ عدد المصابين 31 .

وذكر أنه تم إسعاف حالات الإصابة الخطيرة إلى مستشفى مدينة الفاشر مركز الولاية ، فيما أسعفت بعض الحالات إلى مستشفى "شنقلي طوباي" لتلقى الإسعافات الأولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.