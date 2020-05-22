موريتانيا تعلن فرض حظر التجول خلال أيام العيد

نواكشوط/محمد البكاي/الخليج 365

أعلنت موريتانيا فرض حظر التجول خلال أيام عيد الفطر المبارك، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، سيدي ولد سالم، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر مساء الخميس، إنه تقرر فرض حظر للتجول من الساعة الرابعة مساء وحتى السادسة صباحا خلال أيام عيد الفطر المبارك.



وأشار إلى أنه تقرر بعد ذلك أن يستمر حظر التجول لكن من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

وقررت موريتانيا تعليق صلاة العيد لهذا العام في المساجد والأماكن العامة، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية، في بيان، إنه "بعد المشاورة والتنسيق مع هيئة العلماء، تقرر تعليق صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في المساجد والأماكن العامة (الساحات)".



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وشددت الوزارة على ضرورة "التوقف ما أمكن عن اللقاءات الجماعية والزيارات التي تقع عادة في مثل هذه الأيام؛ حفاظا على صحة وسلامة الجميع".

وأعلنت وزارة الصحة، الخميس، تسجيل 32 إصابة جديدة بكورونا في البلاد.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 173 إصابة بينها 4 وفيات و6 حالات تعاف.



وقال مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي، إن جميع المصابين بكورونا والخاضعين للرعاية الصحية في موريتانيا لا يعانون من أي أعراض مرضية.

وحتى فجر الجمعة، أصاب كورونا أكثر من 5 ملايين و173 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 333 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و68 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.