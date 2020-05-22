نائب تونسي يبارك انتصارات الحكومة الليبية ضدّ مليشيا حفتر

تونس/يامنة سالمي/الخليج 365

هنّأ عضو البرلمان التونسي عن كتلة ائتلاف الكرامة (ثوري 19 مقعدا) محمد العفاس الحكومة الليبية وشعبها بانتصاراتهما ضدّ مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر.

جاء ذلك في مفتتح كلمة للنائب محمد العفاس، خلال جلسة عامة بمقر البرلمان التونسي، بارك خلالها انتصارات حكومة الوفاق والشعب الليبي ضد قوات حفتر، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية، الخميس.

وفي هذا السياق، قال العفاس: "الإخوة الليبيين انتصروا على الحفتريش (في إشارة إلى داعمي حفتر) وأذنابهم، ونرى الخيبة على وجوه أنصار البراميل المتفجرة والإنقلابيين ودعاة الفوضى وجماعة العنف الخفيف".

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وأضاف العفاس "أقول للإخوة الليبيين الشرفاء فرحهم فرحنا ونصرهم نصرنا وأمنهم من أمننا".

ومساء الخميس، أعلن الجيش الليبي السيطرة على المدخل الجنوبي لمدينة مزدة، جنوب العاصمة طرابلس، والتوجه نحو بسط السيطرة الكاملة عليها.

وتواصل مليشيا حفتر تكبد خسائر فادحة جراء تلقيها ضربات قاسية في كافة مدن الساحل الغربي وصولا إلى الحدود مع تونس، إضافة إلى قاعدة الوطية الإستراتيجية، وبلدتي بدر وتيجي ومدينة الأصابعة (جنوب غرب طرابلس).

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيا حفتر هجوما فاشلا للسيطرة على طرابلس مقر الحكومة، استهدفت خلاله أحياء سكنية ومواقع مدنية، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.