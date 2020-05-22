لا تعاتبني ابي منك السلام

لي ظروفي والعتب جاني كبير احترق حرف القلم واصبح كلام

والورق رمّد إلى الربع الأخير صاحبي ليه العتب صار اتهام

تتهمني وانت باصحابك خبير خانك التعبير في ذاك المقام

ضالم إحساسك لانك تستشير إسمع اللي صار فيني قبل عام

اذكر اني شايف الجمع الغفير متعب الخطوات في وسط الزحام

دامج الافكار في الظرف العسير امشي وتمشي معي كل الأنام

يوم اوقف لا جموع ولا خشير كلّما هزيت غصن و به حمام

طارت آمالي الى ذاك الغدير بعدها ايقنت كل الطير حام

حامت آمالي وساء بها المصير اختفت عن ناظري حل الظلام

ليه ما عادت مع العتمه تصير تاركه لي ضيم مفلوت الخطام

واذكر اللي كان في صدري كثير شبّت انفاسي معا صدري خصام

ما عرفت النوم من شد الزفير لا ونيسٍ لي ولا عيني تنام

لا طبيب ٍ حولي وحالي خطير قبل اذان الفجر ناوي بالصيام

وافطرت فيني همومي في عصير Advertisements كلما احزن تراني في هيام

والهيام استنزف الدمع الغزير ليه عكس العالم اهيامي حطام

ليه خطواتي تعثر فالمسير عين ما صلت ولا صامت حرام

جانية وسهامها دايم تغير عين يوصل سمها قبل السهام

سمها في جوف صدري مستطير كان صبري يطحن اطنان الرخام

صار اشبه بالرماد اللي يطير صاحي ٍ للظيم وافراحي نيام

رافع اليدين للمولى البصير وانجلت عتمه معا باقي الغمام

وانفرج هم السلاسل والاسير منك لا يطول العتب خل الملام

لا تجور وتختبي خلف الهجير البداية ظرفي وفعلي ختام

بجمع اقواية ولو عمري قصير حابكٍ خطه ولي فيها حسام

من قرا افكاري بحصنه يستدير دام لي خطه يحركها النظام

صامدين الجند لك مني نذير ساحة الشطرنج واحصاني امام

قبل لا ابدى تراني مستخير كش ملك عجل وحرك بانتظام

ما معاك الا تضحي بالوزير الشاعر/احمد بن فهد انشر الخبر :

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