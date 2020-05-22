اخبار الخليج

الكشف عن أول مباراة بعد عودة الليجا

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كشف تقرير صحفي إسباني، عن موعد استكمال بطولة الليجا، بعد فترة توقف دامت لأكثر من شهرين، بسبب تفشي وباء .

وبحسب إذاعة “كوبي” الإسبانية، فإن بطولة الليجا ستعود يوم الجمعة 12 يونيو/حزيران المقبل، وسيقص الشريط مواجهة إشبيلية وريال بيتيس.

وأشارت الإذاعة، إلى أن رابطة الليجا تُخطط لإبلاغ جدول المباريات بالكامل إلى الأندية يوم 28 مايو/آيار الجاري.

يُذكر أن يعتلي صدارة ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف ، وقبل 11 جولة من النهاية.

انشر الخبر :

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن أول مباراة بعد عودة الليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا