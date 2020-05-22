الكشف عن أول مباراة بعد عودة الليجا

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كشف تقرير صحفي إسباني، عن موعد استكمال بطولة الليجا، بعد فترة توقف دامت لأكثر من شهرين، بسبب تفشي وباء كورونا.
وبحسب إذاعة “كوبي” الإسبانية، فإن بطولة الليجا ستعود يوم الجمعة 12 يونيو/حزيران المقبل، وسيقص الشريط مواجهة إشبيلية وريال بيتيس.
وأشارت الإذاعة، إلى أن رابطة الليجا تُخطط لإبلاغ جدول المباريات بالكامل إلى الأندية يوم 28 مايو/آيار الجاري.
يُذكر أن برشلونة يعتلي صدارة ترتيب الليجا برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن الوصيف ريال مدريد، وقبل 11 جولة من النهاية.
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