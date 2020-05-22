السيطرة على حريق اندلع في مجموعة كيابل داخل محطة توزيع كهرباء بالرياض

تمكّنت فرق الدفاع المدني في الرياض من إخماد حريق نشب في كيابل داخل محطة توزيع كهرباء بحي بدر. وقالت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها في تويتر: أخمد الدفاع المدني بالرياض حريقًا اندلع في مجموعة كيابل داخل محطة توزيع كهرباء بحي بدر، دون أي إصابات ولله الحمد. انشر الخبر :

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