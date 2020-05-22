شرطة الرياض تطيح بثمانية وافدين تورطوا بتهيئة منزل للمتاجرة بشرائح الاتصال

صرَّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على ثمانية وافدين من الجنسية البنجلاديشية (في العقد الثالث والخامس من العمر)، ثبت تورطهم بتهيئة منزل بحي الديرة وسط الرياض، للمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، وضبط بحوزتهم (45) ألف شريحة لعددٍ من الشركات، وأكثر من (100) ألف صورة لهويات ونماذج لبصمات مواطنين ومقيمين، و (145) جهاز جوال و (27) جهاز قارئ بصمة، و (5) أجهزة حاسب آلي.

وقد تم إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.