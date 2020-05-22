مفاوضات النصر مع فيتوريا تدخل مرحلة إيجابية

دخلت مفاوضات إدارة نادي النصر السعودي، لتجديد عقد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مرحلة إيجابية، حسبما أفادت تقارير صحافية سعودية اليوم الخميس.

وذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الخميس، أن إدارة النصر لاقت إيجابية من المدرب البرتغالي لتجديد عقده، لاسيما وأن عقده الحالي سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وارتبط فيتوريا بالعودة للدوري البرتغالي من جديد، فيما ترددت أنباء بشأن اقترابه من تدريب فريق فنربخشه التركي، إلا أن الصحيفة السعودية أكدت أن المدرب في طريقه لتجديد عقده مقابل الحصول على 7 مليون يورو سنوياً هو وجهازه المعاون مع إضافة بعض الامتيازات المادية حال تحقيق الألقاب.

يذكر أن فيتوريا حقق رفقة النصر لقب النسخة الماضية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).