بلدية العمرة الفرعية تستكمل إزالة مخطط عشوائي في الشميسي

استكملت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجهات الأمنية إزالة مخطط عشوائي بمنطقة الشميسي غرب مكة المكرمة حيث رصدت الفرق الرقابية التابعة للبلدية إقامة إحداثات متنوعة.

وأوضح ذلك رئيس بلدية العمرة الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي بأن المخطط الذي تتم إزالته عبارة عن 23 أرض مسورة بمساحة إجمالية 19.000 متر مربع تم إزالتها إزالة كلية . وذلك ضمن جهود الأمانة في المحافظة على الأراضي من التعديات وأنها لن تتهاون في تنفيذ أي إزالة تعديات سواء على أراضي حكومية أو خاصة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المعتدين .

مشيراً إلى وجود فرق ميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات على الأراضي ويدعو جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الشأن عن طريق التطبيقات الخاصة بالأمانة أو عن طريق الاتصال بنظام البلاغات الموحد 940 للحد من هذه الظاهرة ومحاسبة المعتدين .

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