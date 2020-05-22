بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من سلطان عمان… أمير قطر يبعث رسالة إلى أمير الكويت

أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، صباح اليوم الجمعة، بأن الرسالة تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين وسبل تطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقام بتسليم الرسالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، له اليوم.

وسبق أن استقبل سلطان عمان، هيثم بن طارق، ظهر أمس الخميس، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية "العمانية"، مساء الخميس، بأن هيثم بن طارق، استقبل ابن عبد الرحمن، ظهر اليوم، في وقت نقل له الأخير تحيات الأمير القطري، تميم بن حمد، وتمنياته بدوام الصحة والعافية.

وتم خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزه بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين العماني والقطري الشقيقين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.

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وجاءت زيارة محمد بن عبد الرحمن لمسقط، الخميس، بعدما تلقى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، اتصالا هاتفيا صباح اليوم نفسه، من سلطان عمان، هيثم بن طارق.

وأفادت صحيفة "الشرق"، مساء الخميس، بأن أمير قطر تبادل التهاني والتبريكات مع السلطان هيثم، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأكدت أنه جرى خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين، وآفاق تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية.

في السياق نفسه، سبق أن أرسل سلطان عمان، يوم الاثنين الماضي، رسالة شفوية إلى أمير قطر، حملها وزير الشؤون الخارجية العماني، يوسف بن علوي، حيث تضمنت مناقشة العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها والتشاور في أبرز القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة وزير الخارجية القطري إلى الكويت، ومن قبلها سلطنة عمان، والاتصالات الهاتفية للأمير القطري، في ظل استمرار أسوأ أزمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عام 1981، وفي وقت تعاني فيه المنطقة والعالم أجمع من أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.