شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مشروع إضاءة ميدان التحرير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
انتهت شركة مصر للصوت والضوء، من وضع اللمسات النهائية من مشروع إضاءة ميدان التحرير، وذلك ضمن مشروع تطوير الميدان.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام: إن تكلفة مشروع إضاءة ميدان التحرير، تبلغ 60 مليون جنيه، وتم التطوير على 3 مراحل، واستغرق العمل به 3 أشهر.
وأوضحت، في بيان أمس، أن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الذي تتبعه الشركة، تفقد الأعمال النهائية لمشروع تطوير ميدان التحرير، ليظهر في أبهى صورة، كي يصبح مزاراً، ضمن المزارات الأثرية والسياحية.
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