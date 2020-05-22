انتهاء مشروع إضاءة ميدان التحرير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

انتهت شركة مصر للصوت والضوء، من وضع اللمسات النهائية من مشروع إضاءة ميدان التحرير، وذلك ضمن مشروع تطوير الميدان.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام: إن تكلفة مشروع إضاءة ميدان التحرير، تبلغ 60 مليون جنيه، وتم التطوير على 3 مراحل، واستغرق العمل به 3 أشهر.

وأوضحت، في بيان أمس، أن هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الذي تتبعه الشركة، تفقد الأعمال النهائية لمشروع تطوير ميدان التحرير، ليظهر في أبهى صورة، كي يصبح مزاراً، ضمن المزارات الأثرية والسياحية.