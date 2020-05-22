شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمطار وسيول تتحول إلى شلالات في تمنية بعسير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على تنمية بمنطقة عسير، سالت على إثرها الأودية والشعاب. وأظهر المقطع تدفق المياه من المرتفعات في مشهد يشبه الشلالات في “تمنية”، بمنطقة عسير، وذلك بعد الأمطار التي شهدتها عسير خلال الساعات الماضية.

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