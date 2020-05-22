شكرا لقرائتكم خبر عن أثناء منع التجول.. «توكلنا» يوضح مدى إمكانية زيارة الوالدين في العيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد تطبيق “توكلنا” المُعتمد من وزارة الصحة لاستخراج تصاريح التنقل إلكترونياً، أنه يمكن تقدم طلب تصريح خروج عبر “تصاريح التنقل”، للحالات الأنسانية في ظل منع التجول 24 ساعة بكافة المناطق خلال أيام العيد.

جاء ذلك في رد من البرنامج في تغريدة عبر “تويتر”، على استفسار من أحد الأشخاص بشأن مدى الحصول على تصريح لزيارة والده أيام العيد؛ بسبب ظروفه الصحية، حيث يسكن والده في حي بعيد عنه.

وأشار تطبيق توكلنا إلى أنه يمكن تقديم طلب تصريح خروج عبر “تصاريح التنقل” التابع للأمن العام عند الحاجة للخروج لحالة إنسانية أو لوفاة أو لظرف عائلي سواء بين الأحياء أو بين المدن أو بين المناطق أثناء منع التجول.