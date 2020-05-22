شكرا لقرائتكم خبر عن عبر فيديو توعوي.. «بلدي الرياض» يقدم نصائح مهمة لـ «ذوي الإعاقة» للحماية من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ضمن الرسائل المجتمعية التي يوالي المجلس البلدي بالرياض تقديمها لعموم المواطنين نشر المجلس على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي الفيديو التوعوي (نصائح عامة للأشخاص ذوي الإعاقة للوقاية من فيروس كورونا) لتقديم إرشادات أساسية لأخذ الاحتياطات الأساسية للوقاية من فيروس كورونا.

وتميز الفيديو برسائل بثها عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث ابتدأ الفيديو برسالة توعوية من صديق المجلس خلوفة الشهري من ذوي الإعاقة السمعية، أشار فيها إلى أهمية الالتزام بعدم التجول في أثناء فترة المنع، وأن الالتزام بالتعليمات مسؤولية الجميع، موضحاً أن صحة الفرد مرتبطة بصحة الأهل ومن ثم المجتمع والوطن.

فيما أوضح صديق المجلس خالد الحربي من ذوي الإعاقة البصرية أهمية تعقيم عصا المكفوفين بشكل مستمر، مشيراً إلى أهمية وجود معقم خاص في الجيب باستمرار، لضمان تعقيم اليدين، وكذلك عصا الكفيف التي تساعدهم في الاستدلال على الطريق.

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وأشار صديق المجلس ماجد السريع من ذوي الإعاقة الحركية إلى أهمية الحرص على تعقيم الكرسي المتحرك واليدين بشكل مستمر كون الكرسي المتحرك يلامس جميع الأسطح ما يعرضهم بشكل أكبر لخطر انتقال الفيروس.

وأجمل بلدي الرياض في نهاية الفيديو التوعوي عدداً من الإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة داعيًا الله تعالى أن يحفظ الجميع من كل مكروه.