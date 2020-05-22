شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة بمواطنٍ ومقيم استغلّا تصريحيهما بالتنقل لإخفاء أشخاصٍ في مركبتيهما والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني عن ضبط مواطن ومقيم استغلّا تصريح السماح لهما بالتنقل، لإخفاء أشخاصٍ آخرين في مركبتيهما، والتنقل بهم و جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

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