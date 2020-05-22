شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء ختم القرآن من المسجد الحرام ليلة 29 رمضان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أدى المصلون في المسجد الحرام، ليلة 29 رمضان، صلاة العشاء والتراويح والتهجد، وشهدوا ختم القرآن في هذه الليلة المباركة من الليالي التي يتحرى فيها ليلة القدر.
وأمَّ المصلين في المسجد الحرام إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس الذي دعا للمسلمين في هذا الليلة المباركة بالمغفرة والعتق من النار، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وبلاد المسلمين.
وتضرع المصلون إلى الله العلي القدير أن يتقبل منهم صلاتهم وقيامهم وصيامهم وأن يكونوا من عتقاء هذا الشهر الكريم، وممن أنعم الله عليهم بقيام ليلة القدر، وممن غفر لهم في هذا الشهر المبارك، وأن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في كل مكان.
يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، شددت على التباعد بين المصلين أثناء أداء الصلاة تطبيقًا للإجراءات الوقائية التي تؤكد على التباعد بين الأفراد.
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