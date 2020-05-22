شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض.. ضبط مواطنَّين بعد واقعة التباهي بإطلاق النار على مواقع التواصل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو تم تداوله، وهو يطلق النار ويتباهى بحيازته سلاحا ناريا والاستعراض به، كما ألقت الشرطة القبض على موثق الفيديو.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري، أن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية كل من مطلق النار، وصاحب الحساب الذي قام بتوثيق ذلك ونشره.

كما أكد التويجري أنه تم القبض عليهما وهما (مواطِنَانْ في العقدين الثاني والثالث من العمر)، وقد جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.