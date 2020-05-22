شكرا لقرائتكم خبر عن نسبة التعافي اليومية تتجاوز المصابين في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عُمان: بغداد-تونس-وكالات

تواصل مختلف الدول العربية معركتها ضد فيروس كورونا المستجد، وسجلت السعودية أمس الخميس حصيلة شفاء أعلى من عدد المصابين، فيما تتخذ عدة دول تدابير احترازية بمناسبة عيد الفطر. فقد أعلنت الجزائر أنها ستفرض ارتداء الكمامات الطبية مع أول أيام العيد. أما تونس فقد أعلنت عن استئناف الموسم السياحي بداية من 26 من مايو الجاري، تزامناً مع إعلان رئيس الوزراء التونسي إلياس الفخفاخ عن تغلب بلاده على فيروس كورونا. أما المغرب فقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية حتى 10 يونيو.

وأعلنت السعودية، أمس، عن تسجيل 12 حالة وفاة إضافة إلى 2532 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19). وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي في إيجاز يومي حول مستجدات الفيروس والخطوات التي تتخذها المملكة في مواجهة انتشاره، إن حصيلة الجائحة ارتفعت بذلك إلى 351 متوفى و65077 مصاباً. وأشار إلى أن عدد حالات التعافي ارتفع ليصل إلى 36040 حالة بعد تسجيل شفاء 2562 حالة جديدة بالمملكة، فيما لفت إلى أن هناك 281 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة في العناية المركزة.

تراجع في عُمان

وأعلنت وزارة الصحة العُمانية، أمس، عن تسجيل 327 إصابة جديدة، في انخفاض عن الأربعاء (372 حالة) لتصبح الحصيلة 6370. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن 105 حالات تعود لعمانيين، و222 حالة لغير عمانيين. وبلغ عدد الوفيات 30، فيما تماثل 1821 شخصاً للشفاء.

وأشار وزير الصحة أحمد بن محمد السعيدي خلال مؤتمر صحفي، إلى أن ارتفاع أعداد الإصابات بين العمانيين في الفترة الأخيرة يعود لعدم التقيد بإجراءات التباعد المجتمعي والتجمعات. وذكر الوزير أن «حالات الوفاة للمقيمين كانت بسبب التأخر في التوجه للمؤسسات الصحية».

غزة تخشى اتساع التفشي

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وأعلن وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش، اليوم الخميس، تسجيل 29 إصابة من بين العائدين إلى القطاع خلال الأيام الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 49 إصابة.

وقال أبو الريش خلال مؤتمر صحفي «بعد تسجيل 29 إصابة، تبين أن هؤلاء خالطوا العشرات ممن عادوا لغزة في مراكز الحجر الصحي ويجري التحقق من شبهة مخالطتهم لأشخاص من خارج مراكز الحجر». وأشارت وزارة الصحة بقطاع غزة في وقت سابق إلى إن إمكانية ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا داخل القطاع تظل قائمة، حتى مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

تونس تخفف الإجراءات

وأعلنت الحكومة التونسية، أمس، عن حزمة جديدة من الإجراءات لمزيد من تخفيف القيود على دور العبادة والأنشطة الاقتصادية والثقافية.

وتبدأ تونس يوم 26 من الشهر الجاري المرحلة الثانية من خطة على ثلاث مراحل كانت انطلقت منذ الرابع من مايو، من أجل تخفيف قيود الحجر الصحي تدريجياً على الحركة الاقتصادية والأنشطة الثقافية والرياضية. وأوضحت الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى لبنى الجريبي، أنه سيسمح للمطاعم والمقاهي بفتح أبوابها بداية من يوم 26 مايو الجاري لتقديم الوجبات والمشروبات المحمولة فقط، ولكن انطلاقاً من يوم الرابع من يونيو المقبل سيسمح لها باستعادة نشاطها بشكل عادي. كما تفتح المساجد والمتاحف وصالات الرياضة أبوابها في الرابع من يونيو المقبل، وكذلك المنشآت السياحية بنصف طاقة استيعابها.

حظر 5 أيام بكركوك

وأعلن عضو خلية الأزمة في كركوك شمالي العراق، دلير صمد، أمس، حظر التجوال ل5 أيام في المحافظة. وقال صمد: «يبدأ حظر التجوال من الأحد 24 مايو، ولغاية 28 من الشهر الجاري».

وأعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان العراق، الاثنين الماضي، بدء حظر التجوال المشدد من اليوم الأول لعيد الفطر، ولمدة 3 أيام.