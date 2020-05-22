رئيس وزراء الأردن: نرفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراضِِ فلسطينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، إن الأردن لن تقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض ٍ فلسطينية، موكدا أنه سيكون هناك إعادة نظر بالعلاقة مع إسرائيل بأبعادها كافة دون تسرع أو استباق للأمور. وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، شدد في مقابلة صحفية مع وكالة الأنباء الأردنية ، على ضرورة أن تتحمل دول العالم مسؤوليتها، معربا عن أمله بتشكل موقف عربي موحد ضد قرارات الضم الإسرائيلية، وأن يقوم المجتمع الدولي بواجبه لحماية السلام في المنطقة والعالم.

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