شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل حالة إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد ليرتفع بذلك اجمالي عدد المصابين إلى 1046 حالة.

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي الخاص بمتابعة مستجدات فيروس كورونا في تونس أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات في حدود 47 وفاة، فيما سجل تعافي 883 حالة جديدة و116 حالة ما تزال حاملة للفيروس هي بصدد المتابعة.

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