شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء جمال خاشقجي يعلنون العفو عن قاتل والدهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، اليوم (الجمعة)، العفو عمّن قتل والدهم.

ونقل صلاح خاشقجي، عبر تغريدة على حسابه في “تويتر”، أنهم كأبناء لجمال خاشقجي في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل، يعلنون العفو عمّن قتل والدهم لوجه الله تعالى.

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وأضافوا: “كلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل”.

وكانت النيابة العامة أعلنت في 15 نوفمبر2018، أنها طالبت بإعدام 5 متورطين في مقتل خاشقجي، بعد أن وجّهت الاتهام إلى 11 شخص من بين 21 شخصاً تم التحقيق معهم.