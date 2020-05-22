شكرا لقرائتكم خبر عن قناة لأعمال عادل إمام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تطلق شبكة «OSN»، أول أيام عيد الفطر قناة جديدة ومؤقتة ضمن احتفالها بيوم ميلاد الفنان المصري الزعيم عادل إمام. وستعرض القناة أهم أعماله، وبينها أكثر من 30 فيلماً، ومسرحية شهيرة. ولمع نجم عادل إمام بعد دوره في مسرحية «مدرسة المشاغبين»، كما تميّز بأدوار أخرى في مسرحيات عدة، مثل «شاهد ما شافش حاجة»، و«الواد سيد الشغال»، و«الزعيم». وتلقّى إمام أثناء مسيرته المهنية الكثير من الجوائز المرموقة.

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