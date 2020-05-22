شكرا لقرائتكم خبر عن طاولات مطعم.. عوامات سباحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقدم مطعم بولاية ماريلاند الأمريكية، على الاستعاضة عن عوامات السباحة بطاولاته، وترك مسافة 6 أقدام بين الواحدة والأخرى لتطبيق التباعد الاجتماعي بين الزبائن بعد تخفيف إجراءات الحظر وإعادة فتح المطاعم.

وذكرت دونا هارمان، مالكة المطعم، أن فكرة استخدام عوامات السباحة أثارت إعجاب الكثير من رواد المطعم، الذين رأوا أنها تسهم في تعزيز الشعور بالأمان، وتساعدهم على الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتوفر لهم الحماية.

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