دائرة الثقافة بأبوظبي تنظم حفلات عبر الإنترنت خلال العيد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عن تنظيم عدد من الفعاليات الترفيهية البارزة عبر منصاتها الإلكترونية، وذلك خلال عيد الفطر السعيد، لتقدم أفضل العروض الغنائية الحية للمشاهدين في جميع أنحاء العالم.

وتم إطلاق هذه المبادرة بهدف دعم الجماهير خلال فترة التباعد الاجتماعي وحظر السفر عالمياً. وتعد السلسلة الترفيهية جزءاً من منصة #StayCurious، التي أطلقتها الدائرة الشهر الماضي لتبث أفضل التجارب الافتراضية والمحتوى التعليمي والترفيهي لمستخدمي الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

ينضم المجمّع الثقافي لاحتفاليات العيد من خلال تنظيم بثين حصريين لحفلين غنائيين مباشرة عبر قناته في «يوتيوب»؛ ويُحيي أولهما كاظم الساهر يوم 24 مايو، وثانيهما حسين الجسمي يوم 25 مايو. يأتي تنظيم الحفلين في إطار مبادرة «الثقافة للجميع» التي توفر محتوى افتراضياً من متاحف ومعالم ومواقع الجذب الثقافي في إمارة أبوظبي.

وقال سعود الحوسني، وكيل الدائرة بالإنابة: «هذا أول عيد فطر يصادفنا تحت الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، لذلك فقد كان من الأهمية للدائرة أن تطلق مجموعة من الفعاليات الافتراضية لبث السعادة والتشويق وبهجة العيد بين الجماهير. نشكر جميع الفنانين والمتحدثين الذين شاركوا معنا لجعل سلسلة الفعاليات هذه استثنائية تجمع بين أبزر نجوم الفن وخبراء التحفيز في المنطقة والعالم، ونتمنى أن يستمتع الجميع بالعروض التي قمنا بتحضيرها من أجلهم».

تتضمن الفعاليات سلسلة «لايف مع فايز» باستضافة فايز السعيد وعدد من الحفلات الأخرى التي تشارك فيها مجموعة من أبرز نجوم الفن في الشرق الأوسط مثل وليد الشامي، والنجمة اللبنانية المحبوبة يارا، ونجم الغناء السعودي بدر الشعيبي.