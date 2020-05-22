شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تعلن النصر على الوباء وتنتقد «لعبة اللوم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد 5 ملايين في العالم، أغلبهم في الولايات المتحدة وأوروبا اللتين تواصلان رفع الحجر على الرغم من وجود خشية من حصول طفرة وبائية، ويأتي ذلك في حين تستعد الصين لإعلان «الانتصار» على الوباء.

فقد سجلت أوروبا، القارة الأكثر تضرراً، نحو مليوني إصابة بينها 169932 وفاة، نحو ثلاثة أرباعهم في المملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وبإجمالي 170.032 وفاة من بين 1.957.819 إصابة، تكون أوروبا القارة الأكثر تضرراً من وباء كوفيد- 19 الذي أودى بحياة 328.324 شخصاً في العالم. وأكثر الدول تأثراً من حيث عدد الوفيات في القارة، هي المملكة المتحدة (35.704 وفيات) وإيطاليا (32.330 وفاة)، تليهما فرنسا (28.132 وفاة) وإسبانيا (27.888) وفاة.

مع ذلك، تواصل الدول الأوروبية تخفيف إجراءات العزل تدريجياً. وأمس الخميس، فتحت كل شواطئ كورسيكا تقريباً، بينما فتحت قبرص المدارس والمقاهي والمطاعم وصالونات الحلاقة ،وستبقى المطارات والفنادق مغلقة، وتترافق هذه التطورات مع خشية من حصول طفرة وبائية.

في إسبانيا؛ أعادت برشلونة فتح شواطئها وحدائقها. لكن الحكومة مددت حالة الإنذار حتى السادس من يونيو/‏حزيران، وفرضت وضع الأقنعة الواقية بدءاً من سن 6 سنوات في كل الأماكن العامة ، بما في ذلك في الشوارع، بيد أن قرار التمديد تسبب بمواصلة احتجاجات شعبية وحزبية.

وقالت مديرة المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أندريا أمون إن على أوروبا التجهّز لموجة وبائية ثانية، وقالت «لا أريد رسم صورة كارثية، لكن أظن أن علينا أن نكون واقعيين. الوقت ليس مناسباً الآن للإرخاء الكامل».

ويواصل الوباء انتشاره في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً في العالم من ناحية الإصابات (1.55 مليون) والوفيات (أكثر من 93400). واقترح ترامب الذي يواجه انتقادات حادة لإدارته للأزمة الصحية في الولايات المتحدة ويريد إعادة إطلاق حركة الاقتصاد بأي ثمن قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، وعقد قمة في كامب ديفيد بشمالي واشنطن في يونيو المقبل، بدلاً من الاجتماع المقرر بالفيديو.

وأقلعت طائرة نقل عسكرية أمريكية، أمس الخميس، لتسليم أول جزء من مساعدات طبية لروسيا تضم 50 جهازاً للتنفس الصناعي، بعدما عرض الرئيس دونالد ترامب المساعدة استجابة لطلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

Advertisements

وأبلغت السلطات الروسية عن 8849 إصابة جديدة بالفيروس، أمس الخميس، مما يرفع عدد الإصابات على الصعيد الوطني إلى 317554، وهي ثاني أعلى حصيلة في العالم. وتجاوز عدد الوفيات 3000.

في الصين؛ حيث ظهر الوباء في ديسمبر/‏كانون الأول الماضي، في مدينة ووهان، يجتمع نواب الجمعية الوطنية الشعبية البالغ عددهم ثلاثة آلاف لمدة عشرة أيام اعتباراً من اليوم الجمعة في الدورة السنوية. وسيشكل ذلك فرصة للاحتفال بانتهاء الوباء.

في هذا الصدد، قالت المحللة السياسية دايانا فو، من جامعة تورونتو: إن الدورة «يفترض أن تشكل مناسبة للرئيس شي جين بينج، ليعلن الانتصار الكامل في الحرب الشعبية على الفيروس». وذلك على الرغم من الخشية من ظهور موجة ثانية بعد رصد إصابات جديدة في بعض المناطق خلال الأسابيع الأخيرة.

من جهة أخرى، صارت أمريكا اللاتينية والكاريبي المنطقة التي ينتشر فيها الفيروس بأسرع وتيرة؛ إذ سجلت نحو 30 ألف إصابة جديدة أمس الأول الأربعاء.

وتشهد البرازيل تسارعاً في انتشار الوباء بحصيلة يومية ارتفعت إلى 1179 وفاة. لكن الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو يواصل التقليل من خطورة فيروس كورونا المستجد وانتقاد إجراءات العزل.

وتحت ضغط رئيس الدولة البرازيلي، أوصت وزارة الصحة البرازيلية باستخدام الكلوروكين وعقار الهيدروكسيكلوروكين لمرضى كوفيد- 19 الذين تظهر عليهم عوارض خفيفة.

أما في تشيلي، فقد ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من خمسين ألفاً، بينما سارت تظاهرة جديدة في أحد الأحياء الشعبية للمطالبة بمساعدات غذائية للتشيليين الأكثر فقراً الذين يعانون توقف النشاط الاقتصادي.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أمس الخميس، رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ مطلع إبريل لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد عن ثلاث مناطق في غربي البلاد (أوساكا وكيوتو وهيوغو). وألمح إلى أنه سيتخذ إجراءات مماثلة الأسبوع المقبل في طوكيو والمناطق المجاورة لها،وهوكايدو الشمالية، وهي آخر المناطق التي سيشملها الإجراء.

وقال نائب وزير الصحة الإيراني إن نحو عشرة آلاف من العاملين في قطاع الصحة في البلاد أصيبوا بفيروس كورونا. وتواجه الخدمات الصحية في إيران،ضغوطاً شديدة في ظل تسجيل 7249 وفاة و129341 حالة إصابة بالفيروس. وقال التلفزيون الرسمي إن وزير الصحة سعيد نمكي، ناشد السكان، أمس الخميس، بتجنب السفر خلال عطلة عيد الفطر لتفادي احتمال حدوث موجة جديدة من العدوى. (وكالات)