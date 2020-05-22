شكرا لقرائتكم خبر عن «أمفان» ينشر دماراً هائلاً على سواحل الهند وبنجلاديش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي ما لا يقل عن 84 شخصاً، مصرعهم في الهند وبنجلاديش، أمس الخميس، بعدما ضرب الإعصار «أمفان»، الأعنف في خليج البنجال خلال القرن ال21، سواحل البلدين، مخلفاً، كارثة، دمر فيها العديد من القرى الساحلية، وآلاف المنازل التي اجتاحتها الفيضانات، وطال انقطاع الكهرباء الملايين، بحسب ما أكد مسؤولو البلدين.

وقالت رئيسة وزراء ولاية البنجال الغربية في الهند، ماماتا بانيرجي، إن ما لا يقل عن 72 شخصاً قتلوا في الولاية، غالبيتهم بسبب الصعق بالكهرباء أو سقوط الأشجار بسبب الرياح العاتية التي وصلت سرعتها إلى 185 كم في الساعة.

وأضافت: «لم أشهد يوماً كارثة بهذا الحجم». وتابعت:«آثار الإعصار أسوأ من فيروس كورونا»، وأضافت:«دمرت المئات من منازل الطين تدميراً تاماً، وكذلك المحاصيل، واقتلعت الأشجار».

وحرم الملايين من التيار الكهربائي بعد مرور الإعصار الذي اقتلع أعمدة كهرباء وجدراناً. وغمرت المياه الشوارع في عاصمة البنجال الغربية كالكوتا.وغطت السيارات المركونة، وأظهرت لقطات تلفزيونية المطار مغموراً بالمياه. كما دمرت العديد من المنازل التاريخية في المدينة.

وفي بنجلاديش، أعلنت الشرطة، مقتل 12 شخصاً جراء الإعصار. وقال محمد أسد الزمان المسؤول الكبير في الشرطة في منطقة ساتخيرا الساحلية: «حجم الدمار هائل. غمرت المياه قرى كثيرة. دمر الإعصار الأسطح المصنوعة من الصفيح، وحطم خطوط الكهرباء واقتلع الأشجار».

وضعفت شدة الإعصار بعد وصوله إلى سواحل بنجلاديش. ويتوقع أن ينحسر إلى منخفض جوي في وقت لاحق.

ونقلت السلطات في البلدين أكثر من ثلاثة ملايين شخص إلى الملاجئ قبل وصول الإعصار. لكن جهود الإجلاء تركزت على التجمعات السكنية الواقعة مباشرة في مسار الإعصار، فيما ترك القرى على أطرافه عرضة للمخاطر.

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وأكد مسؤولون، أن عمليات الإجلاء الجماعي للسكان التي نظمتها السلطات قبل وصول الإعصار إلى اليابسة أنقذت الكثير من الأرواح، لكن حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية لن يعرف إلا بعد استعادة الاتصالات وأظهرت صور تلفزيونية قوارب مقلوبة رأساً على عقب على الشاطئ، وأناساً يسيرون في مياه حتى الركبتين في كالكوتا.

وقال براديب كومار دالوي المسؤول في منطقة ساوث 24 بارجاناس بالولاية، إن المياه الناجمة عن العاصفة غمرت سدوداً في عدة مناطق لتغرق نحو ست قرى يسكنها أكثر من 100 ألف شخص.

وقال مسؤولون في بنجلاديش، أنهم ينتظرون تقارير من منطقة «سندربان» المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة «يونيسكو» والشهيرة بغاباتها وبنمورها المهددة بالانقراض، الأكثر تضرراً من الإعصار.

وصرح المسؤول عن هذه المنطقة معين أدين خان: «ما زلنا نجهل الصورة الحقيقية للأضرار. إننا قلقون لمصير بعض الحيوانات البرية. يمكن أن تجرفها المياه خلال عملية المد التي يسببها الإعصار».

وأعلن المسؤول في منطقة خولنة الساحلية، أنور حسين حولدر، أن الإعصار «سبب دماراً هائلاً. اقتلع آلاف الأشجار ودمرت السدود في عدة مواقع، ما تسبب بإغراق بلدات. والخراب الذي لحق بمزارع السمك والمحاصيل كبير».

وغالباً ما تضرب الأعاصير سواحل بنجلاديش حيث يقيم 30 مليون شخص، وشرق الهند. وتسببت بمصرع الآلاف في العقود الماضية.

وفي عام 1999، أسفر إعصار عن مقتل عشرة آلاف شخص في أوديشا. (وكالات)