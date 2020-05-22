السلطة الفلسطينية توقف التعاون مع الاستخبارات الأمريكية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مسؤول فلسطيني، أمس الخميس، توقف الأجهزة الأمنية عن التعاون في تبادل المعلومات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي إيه» على خلفية المخطط «الإسرائيلي» لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، فيما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن رفض المملكة لخطط وإجراءات «إسرائيل» لضم أراضٍ في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، بينما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيشات في مختلف المحافظات بالضفة، تخللها اعتقال 23 فلسطينياً.

وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات «تم إخطار المخابرات الأمريكية قبل 48 ساعة بأن الاتفاق معهم لم يعد ساري المفعول». وأضاف عريقات في لقاء مع الصحفيين عبر تطبيق «زووم»، «لا مزيد من التعاون الأمني مع الولايات المتحدة، ولا مزيد من التعاون الأمني مع إسرائيل». وكانت الحكومة الفلسطينية قطعت العلاقات مع الإدارة الأمريكية في عام 2017 بعد اتهامها الرئيس دونالد ترامب بالانحياز لصالح «إسرائيل».

ولم يشمل ذلك الأجهزة الأمنية التي استمرت في تبادل المعلومات مع «سي آي إيه».

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ومن جانبها، ذكرت هيئة البث «الإسرائيلية» (كان)، أمس، أن السلطة الفلسطينية شددت في رسالة رسمية إلى الحكومة «الإسرائيلية» على أنها «لن تسمح بانتشار العنف في الضفة الغربية» المحتلة، حتى في ظل القرار بوقف التنسيق الأمني.

من جهة أخرى، شددت وزارة الخارجية السعودية على تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، ولأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وجددت الخارجية التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه الشعب الفلسطيني ودعم خياراته، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، كما تؤكد دعم المملكة لجهود دفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الفلسطينيين.

من جهته، قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، إن الأردن لن يقبل بالإجراءات «الإسرائيلية» الأحادية لضم أراض فلسطينية. وأضاف «سنكون مضطرين لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل» إذا مضت في خططها المعلنة.

(وكالات)