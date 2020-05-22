الطاير: المشروع يضاعف من إشهار الرهونات ويتيح تسهيلات للأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: سلام أبوشهاب

أكد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أن مشروع القانون الاتحادي في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، الذي سيحل محل القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2016 في شأن رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين، سيضاعف من إشهار الرهونات، الأمر الذي يعزز من نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي الوقت ذاته يتيح للمواطنين الحصول على المزيد من التسهيلات البنكية لصالح الأعمال والمشاريع الزراعية و الصناعية.

وقال خلال الجلسة التاسعة للمجلس الوطني الاتحادي والتي عقدت مساء أمس عن بُعد برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، وحضور عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وتم خلالها إقرار مشروع القانون والذي تمت مناقشته أمس بصفة الاستعجال بناء على طلب الحكومة، بعد صدور قانون رهن الأموال المنقولة ضماناً للدين في عام 2016، قام مصرف الإمارات للتنمية بإنشاء شركة الإمارات للسجلات المتكاملة التي نجحت في تسجيل 57 ألف إشهار، وتسجيل 175 شركة، مشيراً إلى أن المشروع الجديد يشمل كافة الأموال المنقولة حالياً ومستقبلاً، وسيسهم في ارتقاء الدولة في التصنيفات العالمية في مؤشر التنافسية العالمية وسهولة الأعمال.

ويهدف المشروع الذي وافق عليه المجلس ويتكون من 50 مادة، إلى زيادة الجاذبية الاستثمارية للدولة، وتحقيق مكاسب على مستوى الاقتصاد الكلي، وزيادة جاذبية الدولة في مجال استقطاب رؤوس الأموال.

ونص على أنه يعاقب الضامن أو المضمون له أو المضمون عنه أو حائز الضمانة بالحبس والغرامة لا تجاوز 60 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال تعمد إشهار حق الضمان خلافاً للحقيقة أو بشكل مخالف لأحكام هذا القانون.