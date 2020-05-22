شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج مليار جرعة من لقاح «إكسفورد» في سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة بريطانية سويدية أنها ستنتج مليار جرعة من لقاح بريطاني ضد فيروس «كورونا» المستجد، وسارعت الولايات المتحدة إلى حجز 300 مليون جرعة منه، بيد أن عالمين أحدهما أمريكي والآخر أوروبي خفضا سقف التوقعات العالمية، وقالا: إنه من المستبعد التوصل إلى لقاح آمن وفاعل ضد الفيروس قريباً، في وقت قالت منظمة الصحة العالمية، كلمتها في عقار أعلن الرئيس الأمريكي أنه يتناوله؛ للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

فقد أعلنت شركة «أسترازينيكا» لصناعة الأدوية، أن لديها القدرة على تصنيع مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد، الذي طورته جامعة أكسفورد البريطانية مؤخراً، مشيرة إلى أنها تخطط لبدء توريده في سبتمبر/أيلول المقبل.

ذكرت الشركة «الأنجلو-سويدية» أنها تلقت أكثر من مليار دولار من الهيئة الأمريكية للبحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم، من أجل تطوير اللقاح وإنتاجه وتسليمه، بداية الخريف المقبل.

وقالت شركة الأدوية العملاقة: إنها تلقت بالفعل طلباً من هيئة اللقاحات الأمريكية من أجل إنتاج نحو 400 مليون جرعة من اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد لمكافحة فيروس «كورونا»، المسبب لمرض «كوفيد-19».

وأضافت الشركة في بيان إنها «ضمنت الآن قدرة تصنيع مليار جرعة، وتهدف إلى تأمين المزيد من الاتفاقات لتوسيع القدرة بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة؛ لضمان أن يكون القاح متاحاً عالمياً».

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أسترازينيكا»، باسكال سوريوت: إن الاستثمار سوف يسرع في تطوير وإنتاج اللقاح. وقد تم ضمه بالفعل إلى استثمار الحكومة البريطانية. وأضاف: «نحتاج إلى هزيمة الفيروس معاً، وإلا ستستمر معاناتنا الشخصية والاقتصادية والاجتماعية إلى أمد طويل»، معرباً عن شكره للحكومتين الأمريكية والبريطانية على دعمهما الكبير لتسريع تطوير وإنتاج اللقاح. وتقول الحكومة البريطانية: إنه يمكن توفير 30 مليون جرعة من «لقاح أوكسفورد» الجديد في جميع أنحاء المملكة المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، في حال ثبتت فاعليته.

وبدأت تجارب اللقاح المعروف رسمياً باسم «شادوكش وان كوفيد 19» في 24 إبريل/نيسان الماضي، لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يحمي الأشخاص الأصحاء بشكل فاعل من فيروس «كورونا» المستجد.

من جانبها، قالت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أمس الخميس، إن الحكومة الأمريكية طلبت 300 مليون جرعة من اللقاح المحتمل الذي تقوم شركة «أسترازينيكا» وجامعة أكسفورد بتطويره، وتأمل في أن تكون أول جرعات جاهزة بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وقال وزير الصحة الأمريكي أليكس أزار في بيان «هذا العقد مع أسترا زينيكا يعد خطوة كبرى... صوب لقاح آمن وفاعل ومتاح على نطاق واسع بحلول عام 2021».

Advertisements

من جهة أخرى، قال العالم الأمريكي الكبير وليام هيسلتاين، الباحث الرائد بمجال السرطان والإيدز والجينات البشرية، إنه يتعين على الحكومات ألا تعول على ظهور لقاح ناجح ل«كوفيد-19» قريباً حين تتخذ قراراتها بشأن تخفيف القيود المفروضة لمكافحة الجائحة. وقال: إن أفضل طريقة الآن للتعامل مع المرض هي السيطرة عليه؛ من خلال التعقب الدقيق للعدوى، واتباع إجراءات العزل الصارمة كلما بدأ في الانتشار.

وعلى الرغم من إمكانية تصنيع لقاح ل«كوفيد-19»، قال هاسلتين: «لن أعول على ذلك». وأضاف: إن لقاحات تم تصنيعها سابقاً لأنواع أخرى من فيروسات كورونا، فشلت في حماية الأغشية المخاطية في الأنف؛ حيث يدخل الفيروس للجسم. وأضاف: إنه حتى من دون علاج فاعل أو لقاح يمكن السيطرة على الفيروس من خلال تحديد العدوى، والعثور على الأشخاص الذين تعرضوا لها وعزلهم. وحث الناس على استخدام الكمامات وغسل اليدين وتطهير الأسطح والمحافظة على مسافات فاصلة.

وقال: إن الصين وبعض الدول الآسيوية الأخرى مثل كوريا الجنوبية اتبعتا هذه الاستراتيجية بنجاح فيما لم تقم الولايات المتحدة ودول أخرى بما عليها «للعزل الإجباري» للذين تعرضوا للفيروس. وقال: إن هذه الدول بذلت أفضل ما يمكن لكبح العدوى بينما قدمت الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل الأسوأ.

في أثناء ذلك، قالت منظمة الصحة العالمية تعليقاً على اعلان ترامب إنه يتعاطى «هيدروكسيكلوروكين»، إن العلم لا يزال غير واضح بشأن فاعلية هذا العقار ضد فيروس كورونا المستجد، وأضافت المنظمة الدولية: إنها توصي باستخدام العقار فقط ضمن التجارب السريرية الخاضعة للرقابة في الوقت الحالي.

و«هيدروكسيكلوروكين» دواء معروف منذ سنوات لعلاج الملاريا.

وقال الدكتور مايكل ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، إن عقار «هيدروكسيكلوروكين»، مجرد أحد العقاقير الممكنة، التي يتم اختبارها دولياً الآن، لمعرفة ما إذا كانت فاعلة ضد فيروس «كورونا».

وتشير تصريحات ريان إلى أن المنظمة لا تزال غير مهتمة بانتقاد ترامب المتكرر لها بشأن تعاملها مع جائحة فيروس «كورونا» المستجد، بما في ذلك تهديده الأخير بوقف كل التمويل للوكالة التابعة للأمم المتحدة إذا لم تقم بإصلاحات. ومع ذلك، شدد ريان على أنه يمكن للدول أن تتخذ خياراتها الخاصة. وقال: «كل دولة ذات سيادة، لا سيما تلك التي لديها سلطات تنظيمية فاعلة ووضع يمكنها من تقديم المشورة لمواطنيها بشأن استخدام أي عقار».

وأضاف: «أود أن أشير إلى أنه في هذه المرحلة، لم يثبت أن هيدروكسيكلوروكين ولا كلوروكين حتى، لهما أي فاعلية في علاج «كوفيد-19» أو الوقاية من الإصابة بالمرض». وختم قائلاً: «في الواقع، على العكس، هناك تحذيرات صدرت من جهات بشأن الآثار الجانبية المحتملة لهذا العقار».

(وكالات)