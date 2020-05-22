هزاع المنصوري: سنرفع علم الإمارات على القمر يوماً ما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد علاء

قال رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إن الشباب الإماراتي سيرفع علم الدولة على القمر يوماً ما، تحت القيادة الرشيدة الطموحة لدولة الإمارات ورؤيتها المستقبلية في وصول الدولة إلى أهدافها نحو التنويع الاقتصادي وترسيخ الاقتصاد المبني على المعرفة، كما أكد أن مجال الفضاء رأى فيه دبلوماسية لم يرها في مجالات أخرى، حيث اجتمع أبناء البشر دون النظر إلى الجنسية أو الدين أو العرق نحو هدف واحد وهو الاستكشاف والاستثمار في علوم الفضاء.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، عن بعد أمس الخميس، تحت عنوان دبلوماسية الفضاء، ضمن سلسلة ندوات الماراثون الثقافي، وأدارها يوسف العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

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في البداية استعرض هزاع المنصوري رحلته إلى محطة الفضاء الدولية وعودته إلى الأرض على متن مركبة «سويوز إم إس 12» قائلاً: «منذ الإعلان عن فتح باب استقبال الطلبات لأول رائد فضاء إماراتي، شعرت بأنني سأكون هذا الشخص، وبالفعل تقدمت أنا و4 آلاف شخص للبرنامج، وتم اختيار 400 شخص في أول مرحلة، ثم 93، ثم 9 أفراد، وبعد ذلك سافرنا للتدريب، وفي النهاية تم اختياري أنا وزميلي رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي للقيام بالمهمة.

وقال: إن مؤشرات التقديم من الدفعة الثانية لرواد الفضاء الإماراتيين رائعة للغاية، حيث تقدم حتى الآن 4300 مواطن إماراتي، من بينهم 1400 فتاة، وهو ما يبين حرص الشباب الإماراتي الشديد على لدخول في هذا المجال. وأشار إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد إطلاق شركة «سبيس إكس» الأمريكية الخاصة، صاروخاً وكبسولة تحمل على متنها رائدي فضاء من وكالة ناسا في مهمة تاريخية إلى محطة الفضاء الدولية يوم 27 مايو/أيار، مضيفاً أن هذه المهمة ستغير شكل مجال استكشاف الفضاء بدخول القطاع الخاص نحو الفضاء بكل قوة.

وأكد المنصوري أنه بعد رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، يصبّ اهتمامه على مشروع «مسبار الأمل» الإماراتي، الذي من المخطط أن يصل إلى المريخ تزامناً مع الذكرى الخمسين لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح بذلك الدولة التاسعة التي تهبط على هذا الكوكب.

وفي الختام نصح هزاع المنصوري الشباب الإماراتي والعربي بضرورة العيش بطريقة صحية وممارسة الرياضة وتناول الأكل الصحي وممارسة العادات الصحية السليمة، كما وجه رسالة للجميع بأن نتوحد مثلما وحدنا استكشاف الفضاء ومواجهة فيروس كورونا المستجد وترك الخلافات والنزاعات جانباً.