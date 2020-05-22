غـريـس قبيلـي: أفخــر بأننـي مذيعــة أولاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: محمد شبانة

تعيش الفنانة السورية غريس قبيلي حالة من النشاط الفني بالمشاركة في 4 مسلسلات خلال رمضان، إضافة إلى فليم سينمائي تستعد لتصويره في بيروت فور استئناف حركة الطيران. عن أدوارها المتعددة، وأحدث أعمالها الفنية كان هذا الحوار.

* حدثينا عن دورك في مسلسل «هوس»؟

- شاركت بشخصية «لمياء» ممرضة «رامة»، التي تلعب دورها هبة طوجي، زوجة الدكتور «زيادة»، الذي يدفع لها مالاً؛ كي يقتلها وتتصاعد الأحداث وتقع لمياء في حب الدكتور، فتحاول أن تقتله أيضاً؛ لكنها لم تنجح، وأتمنى أن يكون المسلسل نال إعجاب الجمهور مع توالي الحلقات.

* هل واجهتك صعوبات أثناء التصوير؟

- بالتأكيد كل مسلسل به صعوبات؛ بسبب الظروف الراهنة، وبسبب الدور وصعوبة المشاهد، فنحن صورنا في ظل ظروف صعبة؛ نتيجة انتشار فيروس «كورونا»، ما جعلنا نشعر بالتوتر طوال الوقت، كما أن هناك ضغطاً عصبياً طوال الوقت، ومع ذلك أدينا الأدوار بكل حرفية، خصوصاً مع طاقم العمل، الذي عملت معه في مسلسل «بنت وولد» كلهم كانوا متعاونين تساعدنا وتكاتفنا كيد واحدة؛ كي نقدم مسلسلاً جيداً، مهما كانت حجم الصعوبات والضغوط التي نرزح تحتها، نحرص على أن يكون العمل على أعلى قدر من الجودة، وأن يخرج في أحسن صورة، لأننا نضع المشاهدين نصب أعيننا، ولا يمكن أن نقدم لهم إلا ما يرضيهم، الجمهور هو المعيار الأساسي لنجاح العمل، ولولاه لما كانت هناك المنصات الإلكترونية ولما حققت كل هذا النجاح بنسب المشاهدة بالملايين، كل مسلسل أشارك فيه يستحق أن أضع اسمي عليه، ومن جهتي أجتهد في دوري لأقدمه بالشكل المطلوب، اسم غريس قبيلي، يعني علامة الجودة فقط.



كثرة التواجد

Advertisements



* ما الدور الذي ترفضينه؟

- هو الدور الذي لا أرى نفسي قادرة على تمثيله، توجد بعض الأدوار التي لا أجد نفسي فيها، وهذا طبيعي، ليس شرطاً أن أقبل كل دور يعرض عليّ لمجرد التواجد، هذا ليس نجاحاً وكثرة التواجد في الأعمال الفنية ليست دليلاً على شيء، دائماً أقرأ كل نص يعرض عليّ أربع أو خمس مرات حتى أوافق على الدور عن اقتناع؛ لذلك عندما أرفض أي دور أنساه فوراً لأنني متأكدة أنه لا يناسبني.

* أنت ممثلة وإعلامية أين تجدين نفسك أكثر؟

- بالتأكيد أجد نفسي مذيعة أكثر، لأن دراستي إعلام، وأنا خريجة جامعة دمشق وأحب مهنتي جداً، أنا مذيعة أولاً ثم ممثلة ثانياً، أقولها بكل جرأة مع كامل إخلاصي واحترامي للفن طبعاً، وسعيدة بتجاربي فيه وبالشعبية التي حققتها كممثلة، المذيعة هي كل حياتي بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

* كمذيعة ما رأيك في مستوى برامج «التوك شو» العربية؟

- تتطور تدريجياً، لكن كل تطور له مساحة معينة؛ لأنها برامج مختلفة لقنوات متنوعة؛ لذلك يكون هذا التقدم بنسب مختلفة ولكن مقبولة ومطلوبة وتعكس وعي المشاهدين واهتمامهم.



الثقافة الواسعة



* في رأيك ما صفات المذيعة الناجحة؟

- يجب أن تتوافر فيها عدة صفات، أهمها الثقافة الواسعة والحضور والقبول، وأن تصغي للضيف أكثر مما تتحدث، وأن تمنحه الفرصة كاملة ليدلي بكل ما لديه، وأن تكون قريبة من الناس، تتحدث بمفردات مثقفة لكن بسيطة حتى يفهمها أي شخص سواء كان يحضر البرنامج أو يسمعه عن طريق الراديو أو يشاهده عبر التلفزيون، لكي تكون المذيعة تكون قريبة من الجمهور يجب أن تتكلم بلغة يفهمها.

* كيف كان حضورك خلال موسم الدراما الرمضانية.. وما الجديد في الفترة المقبلة؟

- أنا شاركت بثلاثة مسلسلات دفعة واحدة، هي: (هوس، واتجاه خاطئ، وبنت وولد)، وهو سيت كوم كوميدي، بطولة عباس جعفر ونخبة من نجوم الوطن العربي، أما المسلسل الرابع فهو: الساحر، لكن بسبب الظروف الراهنة المتعلقة بكورونا لم أتمكن من السفر إلى بيروت، لاستكمال باقي مشاهد التصوير؛ لذلك خرج دوري صغيراً للأسف، تمنيت أن أواصل العمل فيه، لكن منع الطيران والحجر المنزلي تسببا في إعاقة ذلك، حالياً عُرض عليّ أكثر من عمل سينمائي وتلفزيوني، يوجد مشروع فيلم سينمائي كوميدي سوف أبدأ تصويره في بيروت مع استئناف حركة الطيران، ومشروع مسلسل دراما عربية مشتركة بين ثلاث دول لبنان وسوريا ومصر، لكن في الحقيقة لم أوقع العقد حتى الآن.