شكرا لقرائتكم خبر عن أنت المسؤول .. الوباء يترصد بمن لا يلتزم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق:جيهان شعيب

لم يعد من مناشدة، أو رجاء، أو توجيه، إلا ولجأت إليه الجهات المعنية في الدولة، لحث مواطنيها والمقيمين على أرضها، على الالتزام التام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وأيضاً لم يعد من قول آخر للجميع ليذعنوا، بعدما كشفت الأجهزة الصحية عن تزايد عدد الإصابات، جراء تهاون البعض، واستهتارهم بالتعليمات، وتجاوزاتهم، وأفعالهم غير المسؤولة، بالخروج من المنازل، والقيام بزيارات للأهل والأقرباء، والتجمع على موائد الطعام، مما أدى لارتفاع مؤشر الإصابات، وبالطبع الوفيات، دونما إدراك حقيقي مسؤول لحجم الخطورة المترتبة على تصرفاتهم، وبالجملة فإن وباء «كوفيد 19» لايزال يترصد من لا يلتزم بالإجراءات الوقائية والاحترازية وهي بالدرجة الأولى لصحتنا وسلامتنا.

كثيرون لم يفهموا إن إقدام الجهات المعنية على فتح بعض القطاعات، إنما نقل المسؤولية اليهم من خلال مبادرة «أنت المسؤول»، لأن تخفيفها لا يعني بأي شكل من الأشكال انتهاء الأزمة أو التغلب على الفيروس بشكل نهائي، وإنما لنقل المسؤولية إلى أبناء الإمارات الذين وصفهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة «بأنهم لماحون وأذكياء».

والجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف قطاعات الدولة تؤكد أن المعادلة الصحيحة للخروج من الأزمة تكمن بالتعاون الوثيق بين الحكومات والشعوب، لأن تعاون الطرف الأخير هو مفتاح السر لتخطي هذه الجائحة بإذن الله.

والحقيقة أنه منذ اللحظة الأولى لحلول الوباء، سارعت أجهزة الدولة للوقوف على قدم وساق لمواجهته، والتصدي له بخطط غير مسبوقة، وقرارات متميزة، ولم تألُ خطوط دفاعها الأولى جهداً في القيام بواجبها في ذلك، بأمانة وإخلاص ينمّان عن الحس الوطني المتأصل في أبناء زايد الإنسانية والعطاء، لكن في المقابل، خرج البعض عن سياق الالتزام والتقيد المطلوبين، إلى ممارسة سلوكيات حياتهم اليومية المختلفة التي اعتادوها قبيل هجوم الفيروس، وبالنمطية ذاتها، وكأنهم «يغنون على ليلاهم»، دونما اعتبار، أو وعي مسؤول، بالأذى المتأتي والمتوقع من هذا العدو غير المرئي، ودون إذعان تام للتوجيهات الصادرة من الجهات المسؤولة، التي تدرك تماماً إبعاد الضرر الكبير الذي يحمله كورونا اللعين. والمؤسف أيضاً أن هؤلاء غير الملتزمين، اعتقدوا عن تدني وعي، انكماش الفيروس، أو انحصار انتشاره، وتدني تفشّيه، لاسيما مع تخفيف الدولة القيود نسبياً على الحركة خلال شهر رمضان الفضيل، ومد فترة التعقيم إلى العاشرة ليلاً بدلاً من الثامنة، مثلما كان الحال قبيله، والسماح بفتح بعض المراكز التجارية والمحال، وربما - هنا تحديداً- وقعت الكثير من التجاوزات، باستغلالهم ذلك في الإطاحة بالتعليمات التي حددتها الجهات المعنية اليقظة، التي لم يغمض لها جفن، منذ هذه النازلة، وأمعنوا في تصرفات غير متوازنة، غير مبالين بما يمكن أن تتسبب فيه من ضياع جميع الجهود سدى. وعن ذلك جاءت الأقوال:



ضرورة حتمية



بحسب المهندس أحمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والاتحاد العام للخبراء العرب.. قوله: نُشيد بجميع الإجراءات التي اتخذتها الدولة، للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين من التعرض للإصابة بكورونا، وأيضاً نُشيد بما تقدمه الدولة من مساعدات خارجية، لدعم الدول الشقيقة والصديقة، وفي هذا الإطار نطالب المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر، واتّباع الإجراءات، والضوابط التي وضعتها الدولة، لحماية أنفسهم والمحيطين بهم، فجميع ما أقرته الدولة في هذا الصدد يسهم في الحد من ممارسات البعض التي تؤدي لنتائج عكسية، بما يصعب من مهمة القائمين على مواجهة الفيروس.

وإن كانت الدولة لم تقصر في المواجهة، فهناك مسؤولية مجتمعية لدعم جهودها المبذولة للحد من انتشار هذا الوباء، والقضاء عليه، فالالتزام هنا ليس متروكاً للاختيار، أوالتقيد من عدمه، وإنما هو ضرورة حتمية، حيث إذا نظرنا حولنا، سنجد أننا فقدنا الكثير من أحبائنا، لاستهتار البعض من غير الملتزمين، مما أودى بحياة آخرين ملتزمين، المسؤولية مشتركة في التصدي، والمواجهة، لمساندة الدولة التي سخرت مقدراتها لحماية الجميع دونما استثناء، لذا لابد من الوعي، والإحساس بالمسؤولية.

وبشكل عام نحن ما زلنا في دائرة انتشار الفيروس، ولايزال هناك خطر كامن، لا نعرف من أين يأتي، أو كيف يمكن أن يصيبنا، فيما عولت الدولة حين تخفيفها بعض القيود، على وعي المواطنين والمقيمين، وثقافتهم، وإدراكهم أن التخفيف جاء لأهداف معينة، ويجب التعامل مع ذلك في حدود، وبانضباط.



تشديد الإجراءات



وشدد عبيد الطنيجي، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على وجوب التزام أفراد المجتمع بالكامل بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي أقرتها وطالبت بها الدولة، وفي قوله: لم يعد من مجال للتهاون مع المتجاوزين، والمستهترين، من غير الملتزمين بما فرضته الدولة في مواجهة فيروس كورونا، فالأمر أضحى من الخطورة بمكان في ضوء تزايد عدد الإصابات، والوفيات، واستمرار الوباء في التفشي والانتشار.

لابد من الضرب بيد من حديد على كل يستهين بمعطيات الظرف الراهن، ويسهم بلامبالاته في تعريض نفسه والآخرين للإصابة، والتسبب في توسعة نطاق انتشار الفيروس، بالإصرار على الخروج من المنازل دون ضرورة حتمية، أو التزاور، والالتقاء بآخرين، والتجمع على موائد الطعام، وغيرها.

ولابد من تشديد الإجراءات حال استمرت تجاوزات البعض، بفرض حظر كامل، وعقوبات غليظة، على غير المتقيدين، فإصابة فرد تعني عائلة بأكملها، بما يترتب على ذلك من جهود علاج من الجهات الصحية في الدولة، وضغط على المستشفيات، وأماكن العزل، وتأثير سلبي على عجلة الاقتصاد، والحياة الاجتماعية، وكذا النفسية والمعنوية للمصابين وأسرهم.



قصة وعبرة



وعبر المهندس سعود بن أحمد عن الحزن الذي أضحى يعيشه وأسرته لفقدانه والده الذي توفى جراء إصابته بكورونا، مستشهداً بذلك على خطورة عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وسارداً ما حدث قائلاً: كورونا الذي أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية مؤخراً بالوباء، يعتبر فيروساً خطيراً جداً، وخبيثاً في طريقة انتقاله، علماً بأن طفرته غريبة وفتاكة، والكثير من أفراد المجتمع يجهلون مدى خطورته، في حين أننا نواجه عدواً لا يمكن أن نراه بالعين المجردة، وللأسف فهذا العدو يترصد كبار وصغار السن، فمن كان يعاني أمراضاً مزمنة قد يفتك المرض به بسرعة لا يمكن توقعها، كما حدث مع والدي رحمة الله عليه، الذي رغم أنه كان رياضياً، إلا أنه كان يعاني أمراضاً مزمنة مثل الضغط والسكري، وكان يعاني قبل وفاته بأيام وخزات في الصدر، وفي البلعوم، إلا أنها كانت خفيفة، ولا تستدعي الذهاب للمستشفى، ولكن - دونما معرفة منا أنه أصيب بكورونا- سرعان ما سيطر هذا الفيروس خبيث الطفرة، من هجومه عليه، وفي صبيحة يوم وفاته في بداية شهر رمضان الفضيل، شعر بآلام شديدة جداً في صدره وبطنه، وبعدها بلحظات فقط انتكست حالته، بما دفعنا لاستدعاء مركبة إسعاف لنقله لأقرب مستشفى، لأن حالته أضحت خطيرة جداً، وأيضاً لم أتوقع أبداً أن والدي كان مصاباً بالفيروس المستجد، وفي داخل المشفى تم نقله للعناية الفائقة، لإجراء قسطرة دون أي تخدير لأن ضغطه حينها كان بمستوى منخفض جداً، وعند سؤالي الطبيب لماذا تدعون والدي يتألم في عملية قسطرة دون تخدير، فأجابني بأن الألم الذي يشعر به والدك أقوى بكثير من ألم إجراء العملية له، وبعدها بساعات وبجهود من طاقم الأطباء والمساعدين فارق والدي الحياة، تاركاً وراءه قصة وعبرة، كأنه كان يريدني أن أنقلها للمجتمع وخصوصاً للمستهترين وغير المباليين بالاشتراطات، لأن والدي بعض الأحيان كان يخرج من المنزل دون ارتداء كمامات، رغم إصراري عليه يومياً خوفاً عليه، حيث كنت دائماً أقول له يجب عليك الجلوس في المنزل، وخصوصاً أنك لا تملك المناعة التي أمتلكها، وفي بعض الأحيان كان لا يكترث لحديثي.



الصحة الهدف

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وأثنى خالد الغيلي، عضو سابق في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على تسخير حكومة الدولة كل الإمكانيات والوسائل للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين على أرضها، وفي ذلك مبادراتها في إجراء فحوص للجميع على مستوى أنحاء الدولة، فيما هذا الإجراء لم تقم به الدول المتقدمة في العالم، قائلاً: يجب أن نعرف بأن الدولة أنفقت الكثير من المال، وبذلت الجهد لهدف واحد فقط هو صحة الإنسان الذي يعيش فيها، وبالرغم من كل هذه التحذيرات التي نبهت لها، مازلنا نسمع عن بعض السلوكيات الغريبة أو المضادة للالتزام المطلوب، من التجمعات خلال شهر رمضان الفضيل، والخروج من المنازل لأسباب غير ضرورية، وعدم ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، مما اضطر بعض دول العالم إلى فرض حظر شامل، وتقييد حركة البشر بالكامل، فيما على أرض الإمارات وفي ظل القيادة الأبوية الرشيدة، نرى جل الاهتمام موجهاً للحفاظ على صحة الإنسان.



إحصائية بالمخالفات



ونبه محمد الدرمكي، عضو سابق في «استشاري» الشارقة إلى أن الاستهتار وعدم الالتزام، رفعا نسبة إصابات كورونا الى 176.2 % خلال شهر رمضان الفضيل، بما أدى إلى تغليظ العقوبات، واستحداث مخالفات وجزاءات إدارية رادعة للحد من انتشار هذا الفيروس الخطر، قائلاً: الحقيقة أن حكومتنا وفي ظل قيادتنا الرشيدة، سخرت كل الإمكانات والموارد والسبل، بل وتفوقت عالمياً بمبادراتها لمواجهة انتشار الفيروس وحماية المجتمع من تداعياته، وبالمقابل وللأسف تم رصد البعض ممن ينسفون تلك الجهود المبذولة بالاستهتار، واللامبالاة، والإصرار على ارتكاب المخالفات، وعدم الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة.

وأقترح على الجهات المختصة طرح إحصائية بعدد المخالفات المرتكبة تفصيلياً، وأنواعها في التقرير اليومي لمستجدات فيروس كورونا، وقياس أثر تلك الإجراءات في رفع نسبة الالتزام.



واجب وطني



وأهاب أحمد بوكلاه خبير طيران، بأفراد المجتمع الالتزام بالبقاء في المنازل لاحتواء فيروس كورونا، ولمساندة جهود الكوادر الطبية، التي تعمل بكامل أطقمها في مواجهته، ولتقدير مبادرات الدولة في التصدي له، ببناء مستشفيات ميدانية وإعطاء النصائح والإرشادات لتفادي الإصابة به، وقال: جاء الدور علينا كمواطنين ومقيمين على أرض هذه الدولة، أن ننفذ التوجيهات، ونطبق كل ما يصدر من الجهات المعنية، بالالتزام الكامل بكل التعليمات، ومنها البقاء في المنازل والابتعاد عن التجمعات، والامتناع عن الزيارات، وخاصة ونحن مقبلون على عيد الفطر المبارك، الذي كانت تكثر فيه الزيارات بين الأهل والأصدقاء، إلا أنه من الواجب علينا حالياً تأجيل كل هذه الطقوس، إلى حين ننتهي من أزمة كورونا تماماً، لاسيما وقد لاحظنا في الأيام الأخيرة تزايد عدد الإصابات.



تغليظ العقوبات ضرورة لردع المتجاوزين



قال المستشار القانوني د. يوسف الشريف: يتحدث البعض عن المبالغة بقيمة المخالفات الأخيرة المغلّظة والصادرة بناءً على قرار النائب العام للدولة رقم 38 لسنة 2020 وتعديلاته، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ويقولون إن هناك غالبية من الفئة المتوسطة، أو محدودة الدخل، من المقيمين والعمالة من ذوي الرواتب والدخول المحدودة جداً، ويطالبون بأن تكون العقوبات المقررة تتناسب مع ظروف هؤلاء.

ويرد على ذلك: بأن القانون عام ومجرد في قواعده، ولا يمكن بحال أن تقاس الأمور إلا على العموم، وليس على فئة معينة، ولذلك نجد أن الحدود التي قررتها الشريعة الإسلامية، جاءت بناء على قواعد ضابطة لهذه العلاقة، فقطع اليد يستوي بسرقة ربع دينار، وألف دينار مثلاً، وبذلك لا يمكن نعت الشريعة بأنها لم تراعِ قيمة المسروق أو شخص السارق، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتُ يدها».



التمسك بالإرشادات



ذهب محمد الأمين سعد «إعلامي أمني» للقول: شهد العالم أجمع على ريادة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للجائحة الوبائية فيروس كورونا ( كوفيد ١٩)، وأشادت الفعاليات والمنظمات الدولية، بالموقف الحاسم الذي اتخذته قيادتها الرشيدة، وبفاعلية الإجراءات التي باشرت من خلالها معالجة الأزمة وتداعياتها، إلى جانب مسارعتها في طمأنة السكان من مواطنين ومقيمين إلى سلامة الأوضاع، وتأكيد قدرتها على تجاوز الظروف الراهنة بأقل الخسائر، متفوقة بذلك حتى على الدول الكبرى، وهو ما عزز الشعور بالطمأنينة والأمان بين جميع فئات المجتمع، ودفع بالغالبية العظمى من الأسر وأفراد المجتمع، إلى الالتزام الصارم بالتدابير الوقائية، والاحترازية، والتوجيهات التي صدرت عن الجهات الصحية والمعنية، بما شجع الدولة على التخفيف تدريجياً من إجراءات الحظر، والسماح بعودة بعض الأنشطة الاقتصادية، والأعمال إلى حالتها الطبيعية.

وعلى الرغم من التوجيهات الصارمة التي صاحبت هذا التخفيف الجزئي للإجراءات، والاشتراطات التي وضعتها الجهات المختصة لعودة الأنشطة والأعمال، إلا أن البعض وبكل أسف لم يلتزم بهذه القيود، مما أدى إلى تزايد أعداد المصابين.