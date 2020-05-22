المسماري: التدخل التركي أفشل كل محاولات الحل السلمي في ليبيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أمس الخميس، إن التدخل التركي السافر في الشؤون الليبية ودعمها للتكفيرين والميليشيات منذ 2014 وحتى اليوم أفشل كل محاولات الوصول لحل سلمي سياسي للأزمة الليبية، فيما وجه المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان وقبائل ليبيا نداء عاجلاً لكل الحكومات والشعوب العربية الإسلامية ولجامعة الدول العربية ولمجلس الأمن بضرورة اتخاذ موقف حازم ضد التدخل التركي في شؤون ليبيا الداخلية.

واستعرض المسماري، في مؤتمر صحفي، سبل دعم تركيا لميليشيات طرابلس بفيض من الأسلحة وآلاف المرتزقة، معرباً عن استغرابه من عدم إدانة الأمم المتحدة للتدخلات التركية في ليبيا.

وأكد المسماري أن «المجلس الرئاسي لم يعد مجلساً رئاسياً، وكذلك الحال بالنسبة لحكومة الوفاق التي لم تحصل على موافقة البرلمان». وأضاف أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المسموح لها بالموافقة على أية اتفاقيات، وسبق أن رفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي وقع عليها رئيس حكومة طرابلس فايز السراج مع الرئيس التركي.

ودعا المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان وقبائل ليبيا في بيان إلى حماية ليبيا من خلال دعم جيشها واحترام إرادة شعبها، والإسراع في تدارك الموقف الميداني الخطير بتفعيل الاتفاقية الموقعة بشأن الدفاع العربي المشترك، ووقف اجتياح الاستعمار التركي للأراضي الليبية.

Advertisements

وطالب مشايخ وأعيان ليبيا رئيس مجلس النواب الليبي بمتابعة طلبه لمجلس النواب المصري بشأن تنفيذ اتفاقيات الدفاع الليبي المصري. وقال البيان إن «مصر هي قلب العروبة النابض وقيادة مصر المتمثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسي هي رأس الحربة في حماية الأمة من مشروع الإخوان الدولي في السيطرة على المنطقة.» وأشار المجلس في البيان إلى أن «الشعب الليبي يواجه انتهاكاً صارخاً لسيادة بلاده وارتكاب أثيم لجرائم إنسانية بشعة في المدن التي دمرتها الميليشيات المدعومة بالجيش التركي من خلال قصف جوي وبحري من قبل الغزاة الأتراك للأراضي الليبية والحصار الجائر على مدن ترهونة والأصابعة بحجة تحريرها.» وأكد البيان أن المعركة الآن هي معركة الشعب الليبي والعرب جميعاً ضد الغزاة المعتدين تقودها القوات المسلحة ويخوضها كل ليبي حر شريف ولن تتراجع هذه المقاومة مهما كان الثمن. وأضاف أن الشعب الليبي يدرك جيداً أن سقوط ليبيا تحت سطوة الإخوان وهيمنة الباب العالي على المقدرات الليبية سيفتح الباب واسعاً أمام السيطرة على كافة دول المنطقة. ودعا المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان وقبائل ليبيا القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر بضرورة أن يتم استكمال الخطوات العملية لتنفيذ مطالبات الليبيين بشأن التفويض إنقاذاً لمصير كل أبناء الشعب الليبي الذين وقعوا بين مطرقة الإرهاب وسندان الفساد.

في غضون ذلك، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو مساء الأربعاء مكالمة هاتفية تصدر الملف الليبي أجندتها.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان أصدرته أمس الخميس، أن لافروف وجاويش أوغلو شددا على أهمية وقف القتال واستئناف العملية السياسية في ليبيا.

وحذرت تركيا من أن هجمات الجيش الوطني على ما سمته مصالحها في ليبيا ستكون لها «عواقب وخيمة للغاية»، وزعم المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي أن قوات الجيش الوطني الليبي تلقت طائرات حربية «بدعم أجنبي» وإنها توعدت بشن حملة جوية تستهدف مواقع تركية في ليبيا.

إلى ذلك، وثق المرصد السوري مزيداً من القتلى في صفوف «المرتزقة» جراء المعارك الدائرة على محاور عدة داخل الأراضي الليبية، وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، إلى 311 مقاتلاً بينهم 18 طفلاً دون سن ال 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل. (وكالات)