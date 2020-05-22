«شمس» تطلق حزمة الأعمال الحرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، عن إصدار حزمة الأعمال الحرة (العمل المستقل)، لتوفير بيئة نموذجية للإعلاميين المبدعين، ومنح الفرصة للموهوبين للبدء بتأسيس أعمالهم الخاصة، التي تشمل التصوير الفوتوغرافي والتصميم وصناعة الأفلام، إلى جانب الاستفادة من عدة مزايا مثل الحصول على حساب مصرفي للشركات، وتأشيرات الإقامة للمكفولين، وغيرها.

وأشار د. خالد عمر المدفع، رئيس المدينة إلى أن «شمس» أطلقت هذه الحزمة لدعم أصحاب المواهب المتفردة، الذين يمكنهم استخدام مهاراتهم في تطوير عجلة الاقتصاد، وقيادة التغيير في المجتمع، عبر الوصول إلى مجموعة متنوعة من الفرص، والتمتع بحرية العمل في مشاريع من اختيارهم، وتوسيع دائرتهم المهنية، وتأهيل الخبرات الكامنة لتستعرض إبداعاتها ضمن بيئة إيجابية ومبتكرة، على الرغم من الظروف الحالية التي نمر بها.

وأضاف المدفع إلى أن حزمة الأعمال الحرة (العمل المستقل)، جاءت إيماناً بأهمية دعم الأفراد الموهوبين، وحرصاً إلى جذب مزيد من المهنيين إلى سوق العمل؛ إذ إن الحزمة الجديدة تتيح مجموعة متنوعة من النشاطات.

وأوضح المدفع أن إطلاق هذه الحزمة جاء لتأمين أكبر قدر من الدعم للمحترفين للوصول إلى العديد من الخيارات الفعالة، بتكلفة مدروسة، كما يتمتع الأفراد أيضاً بفرصة التعرف إلى العديد من وسائل الإعلام، والاحتكاك بأهم الخبرات العالمية في المجالات الإعلامية وقنوات التواصل الاجتماعي.

وتسعى «شمس» عبر تمكين مواهب متعددة وطاقات متجددة، إلى الاستفادة من الخبرات المؤهلة والموجودة في المجتمع، ودمجها في عمليات التخطيط والتصميم، وتنفيذ المشاريع والحملات الإعلامية التوعوية والتنموية، لخدمة المجتمع ورفد الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة بكوادر مؤهلة تسهم في التنمية المستدامة.