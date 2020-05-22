السفير الروسي في سوريا ينفي وجود خلافات بين موسكو ودمشق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد السفير الروسي في دمشق الكسندر يفيموف، أمس الخميس، أن العلاقات بين بلاده وسوريا أقوى اليوم مما كانت عليه في أي وقت في الماضي، نافياً كل ما يتردد عكس ذلك، في وقت تواصل الفصائل الموالية لتركيا انتهاكاتها بسوريا من سرقة محاصيل زراعية إلى اعتقال مدنيين وابتزاز عائلاتهم، كما اشتبكت فيما بينها للاستيلاء على هذه المحاصل في ريف الحسكة.

وأضاف يفيموف في لقاء مع صحيفة «الوطن» أن تلك العلاقات «تتميز بالطابع الصديق والاستراتيجي، وتهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة لمصلحة الشعبين الروسي والسوري. ووصف يفيموف الإشاعات والتلميحات المتداولة حالياً حول الخلافات في العلاقات الروسية السورية بأنه ليس لها أي أساس، قائلاً إن «الذين يصرون على قراءة التعاون بين موسكو ودمشق بطريقة الكذب وتزوير الحقائق يقومون بعملية تخريب إعلامي فقط لا غير». واستخدم السفير الروسي عبارة «الكلاب تنبح والقافلة تسير» في وصف مروجي تلك الشائعات، وأكد أن «تلك المحاولات ستفشل إن لم نقل إنها فشلت، ولن يسمح حتى بالاقتراب من النتائج المقصودة». وأوضح يفيموف أن «اللاعبين المعادين لسوريا وروسيا وبعدما فشلوا في تحقيق أهدافهم المدمرة بطريقة عسكرية، يحاولون ممارسة الضغط السياسي على دمشق وخنقها بالعقوبات الاقتصادية غير المسبوقة»، وقال إن هؤلاء «ما زالوا فارغي الأيدي حتى الآن، ويستخدمون جميع الوسائل الممكنة ومن بينها محاولاتهم المثيرة للشفقة لإيجاد «عيوب» غير موجودة في العلاقات بين روسيا وسوريا لكي يفرقوا بين البلدين. وحول الوضع في إدلب قال يفيموف إن بلاده تنطلق من أن «اتفاقات وقف إطلاق النار في إدلب أيا كانت، لا تلغي ضرورة الاستمرار في محاربة الإرهاب بلا هوادة، وإعادة الأراضي لسيادة السلطات السورية الشرعية في أسرع وقت» وأشار السفير الروسي في دمشق إلى أن إدلب ليست ما يسمونه «الملجأ الأخير للمعارضة المعتدلة»؛ بل هي «معقل الإرهابيين والمجرمين الذي لا يجوز التسامح بوجودهم إلى الأبد».

من جهة أخرى، اقتتل عناصر فرقة المعتصم والسلطان مراد والحمزات الموالية لأنقرة فيما بينهم، الثلاثاء، بالأسلحة الخفيفة في قرى أم عشبة وباب الخير ومصبغة وأميرات في ريف الحسكة، بسبب خلافهم على تقاسم محاصيل القمح والشعير في المنطقة، وفق المرصد السوري. وكان المرصد قد ذكر في 10 مايو الحالي أن الفصائل الموالية لأنقرة تواصل استيلاءها على المحاصيل الزراعية للمواطنين في ريف الحسكة. كما استولت على محاصيل القمح والشعير في قرى بعيرير وقاسمية ومحمودية الواقعة ضمن المنطقة بين أبورأسين (زركان) وتل تمر، وذلك في إطار استمرار الانتهاكات بأشكالها المتعددة سواء بحق من تبقى من أهالي تلك المناطق، أو بسلب ونهب والاستيلاء على أملاك وأرزاق الذين أجبروا على التهجير. وفي 9 مايو، استولت الفصائل الموالية لتركيا على القمح والمحاصيل الزراعية التي تركها أصحابها. واستولت على حقول القمح والشعير في قرية ريحانية وداودية ملا في ريف تل تمر، وتل بيدر وقرية عطية ونداس وتل صخر وأسدية الإزيديين بريف رأس العين. (وكالات)